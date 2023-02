Ucraina: rappresentante bielorusso all’Onu, negoziato senza precondizioni unica via per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un negoziato di pace, senza precondizioni, è l’unico modo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto Valentin Ryabkov, rappresentante della Bielorussia alle Nazioni Unite, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu, nel corso della quale è stata presentata una risoluzione per la pace in Ucraina. “I primi round di negoziati sono stati organizzati in Bielorussia, grazie al lavoro del presidente Aleksander Lukashenko: porvi fine, così come il continuo rifornimento di armi all’Ucraina, ha prolungato il conflitto, portando ad una escalation militare e allontanando la pace”, ha detto il diplomatico. (Was)