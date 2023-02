Ucraina: rappresentante russo all’Onu, Occidente vuole distruggere la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente “parla tanto di partnership e cooperazione, ma ora ha mostrato il suo vero volto: l’obiettivo è armare l’Ucraina per infliggere una sconfitta strategica alla Russia, distruggendola”. Lo ha detto il rappresentante russo alle Nazioni Unite, Vasily Alekseyevich Nebenzya, durante una sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu, a New York, nel corso della quale è stata presentata una risoluzione per la pace in Ucraina. “Il vero obiettivo è mantenere l’egemonia degli Stati Uniti e dei loro alleati, attraverso una propaganda antirussa e assurde accuse di imperialismo”, ha detto, aggiungendo che l’Occidente vuole confondere l’opinione pubblica sulle reali ragioni della “operazione militare speciale” lanciata da Mosca in Ucraina. “Hanno utilizzato la copertura degli accordi di Minsk per preparare l’Ucraina ad una guerra con la Russia”, ha concluso. (Was)