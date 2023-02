Usa: assalto al Congresso, mandato di comparizione per Jared Kushner e Ivanka Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivanka Trump e il marito Jared Kushner sono stati citati in giudizio per testimoniare davanti a un gran giurì federale in merito ai presunti sforzi dell'ex presidente Donald Trump per rimanere al potere dopo aver perso le elezioni del 2020. Lo riferisce il quotidiano "The New York Times", secondo cui l'ex presidente Usa potrebbe tentare di impedire alla figlia e al genero di testimoniare in virtù del privilegio dell'esecutivo. Sia Ivanka Trump che Kushner hanno già testimoniato davanti al comitato speciale della Camera degli Stati Uniti che indaga sugli eventi del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, e in quell'occasione Donald Trump non cercò di ostruire il processo. (Was)