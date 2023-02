Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,9 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, all'inizio del 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi la Bc ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) dal 2 per cento di agosto 2020, all'attuale 13,75 per cento, confermato nella riunione del 2 febbraio del Comitato di politica monetaria (Copom) della Bc. La previsione degli analisti di mercato contenuto nel rapporto Focus relativo al Selic per il 2023 è del 12,50. La valutazione è stabile rispetto a una settimana fa e al rialzo rispetto al 12,25 stimato un mese fa. (segue) (Brb)