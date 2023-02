Cybersicurezza: Dreosto (Lega), ad Anc strumenti per fronteggiare attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo attacco hacker contro siti di aziende e istituzioni italiane "dimostra come il tema della sicurezza informatica sia di strettissima attualità, e come gli investimenti in questo settore siano importanti per garantire una resilienza contro queste minacce ibride. Il fatto che siano promossi da hacker filorussi conferma il ruolo che questi attori non statuali ricoprono nell'attuale conflitto e guerre moderne. Proprio per questo non bisogna abbassare la guardia, ma anzi rilanciare, dando all'Agenzia nazionale per la cybersecurity tutti gli strumenti adeguati per far fronte a simili attacchi che, è bene ricordare, rischiano di mettere a repentaglio gli asset strategici per la nostra sicurezza nazionale". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Marco Dreosto, segretario dell'Ufficio di presidenza della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama. (Com)