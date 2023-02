Decreto Ong: Silvestroni (Fd'I), si cambia rotta su politica migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo primario resta, per Fratelli d'Italia, quello di fermare le partenze e interrompere il business dei trafficanti, e su questo continueremo a lavorare. Regolamentare la condotta delle Ong vuol dire ridurre la possibilità che gli scafisti le usino come taxi del mare. In questo modo salviamo vite umane. Questo governo con grande serietà e responsabilità vuole limitare i flussi migratori per evitare che la gente muoia in mare. La politica migratoria negli ultimi 20 anni è stata un fallimento: con il centrodestra alla guida della nazione si cambia rotta. Nessuno vuole fermare l'azione delle Ong, ma deve essere lo Stato italiano ad autorizzare e governare gli sbarchi sulle nostre coste". Lo dichiara Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia. (Rin)