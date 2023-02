Attanasio: ambasciata d'Italia in Venezuela commemora il diplomatico nel secondo anniversario dalla scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Venezuela ha commemorato il secondo anniversario dell'assassinio dell'ambasciatore d'Italia a Kinshasa, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo. "L'ambasciata d'Italia in Venezuela commemora il secondo anniversario del terribile e tragico assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo", si legge in un messaggio pubblicato su Twitter. (Vec)