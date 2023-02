© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle parteciperà alle manifestazioni per la pace organizzate per le giornate del 24, 25 e 26 febbraio su tutto il territorio nazionale dalla Rete Pace e Disarmo. Il presidente Giuseppe Conte prenderà parte alla fiaccolata organizzata a Roma per la giornata di sabato 25 febbraio, a partire dalle 17:30, con punto di incontro iniziale a Largo Corrado Ricci. Lo rende noto il M5s. (Rin)