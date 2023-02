Lavoro: Durigon, bene protocollo per tutelare diritti minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intensificare ogni tipo di sforzo per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile, senza mai abbassare la guardia rispetto ad un fenomeno che può incidere anche su uno soltanto dei nostri ragazzi. “Il protocollo firmato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Comitato italiano per l'Unicef si muove proprio in questa direzione e fissa una cornice importantissima che ci impegna a promuovere la cultura del lavoro, a sensibilizzare alla formazione sulla sicurezza e a tutelare i diritti dei minorenni”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, a margine dell'evento Officina Unicef “Tutelare i diritti dei minorenni che lavorano”. “Un primo passo per migliorare la conoscenza del fenomeno sul territorio nazionale e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e organizzazioni internazionali per lavorare su proposte progettuali congiunte. L'intenzione del governo è di continuare a lavorare su più fronti per tutelare il lavoro lecito, contrastare gli illeciti e azzerare le morti sul lavoro", ha aggiunto Durigon. (Rin)