Egitto: caro prezzi, governo importa 100 mila tonnellate di pollame dal Brasile

- Il governo egiziano ha immesso sul mercato 100 mila tonnellate di pollame congelato importato dal Brasile. Lo riferiscono fonti di "Agenzia Nova", secondo cui i prezzi del pollame brasiliano sono inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al pollame locale. Nei giorni scorsi il mercato egiziano ha registrato una grave carenza di pollame a seguito dell'aumento dei prezzi dei mangimi importati in seguito alla scarsità di valuta estera e al crollo della sterlina egiziana, che ha portato a un aumento del 100 per cento dei prezzi del pollame. Il governo egiziano sta lavorando per importare pollame dal Brasile, pesce dalla Russia e riso dai mercati internazionali per affrontare l'aumento dei prezzi e far fronte alla carenza di merci prima del mese di Ramadan, che inizierà il prossimo 22 marzo. (Cae)