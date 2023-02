Ucraina: Cattaneo, posizione FI inequivocabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Nessuno “può equivocare sulla posizione di Forza Italia sempre fedele ai valori dell'Atlantismo”. Lo ha dichiarato al Tg1 il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Da una parte abbiamo votato tutti gli aiuti militari ed economici all'Ucraina e dall'altra, però, non ci stanchiamo come fa il presidente Berlusconi di chiedere un vero avvio di un tavolo di pace. Questa è l'unica soluzione per scongiurare un allargamento del conflitto o, peggio, una guerra nucleare”, ha aggiunto Cattaneo. (Rin)