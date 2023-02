Nato: Ungheria, Parlamento voterà tra 6 e 9 marzo su adesione Finlandia e Svezia all'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dell'Ungheria voterà nei giorni tra il 6 e il 9 marzo in merito alla ratifica dell'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Lo ha reso noto oggi l'Assemblea di Budapest, sulla cui agenda è specificato come il voto sui protocolli di adesione dei due Paesi scandinavi si terrà nella seconda settimana di marzo, mentre già il primo del mese avrà luogo una discussione preliminare sul disegno di legge in materia. L'Ungheria e la Turchia sono le due sole nazioni mancanti tra i 30 alleati Nato a dover esprimersi sull'adesione di Finlandia e Svezia. (Vap)