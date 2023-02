Emirati: primo forum d’impresa I2U2, esaminate possibilità di investimento in sette settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi ad Abu Dhabi il primo forum d’impresa del formato I2U2, lanciato nel luglio del 2022 e comprendente India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. All’evento hanno partecipato funzionari di governo dei quattro Paesi e rappresentanti del settore privato. I lavori si sono articolati in sette sessioni parallele incentrate sui settori della sicurezza alimentare, dell’energia, dell’acqua, dello spazio, dei trasporti, della salute e della tecnologia. Si tratta dei settori di punta della partnership, che mira a promuovere la cooperazione economica e a mobilitare capitali e competenze del settore privato, in particolare, per le infrastrutture, la decarbonizzazione delle industrie, la salute pubblica e lo sviluppo di tecnologie verdi. Le parti hanno esaminato i progressi delle iniziative avviate e ribadito l’impegno a rafforzare la cooperazione. L’India ha aderito alla Missione innovazione nell’agricoltura per il clima, lanciata da Emirati e Usa (Israele aveva già aderito, insieme a numerosi altri Paesi). Sempre per quanto riguarda l’India, già coinvolta nell’iniziativa della realizzazione di un Centro per l’innovazione di Gurgaon, nello Stato dell’Haryana, sono state presentate due possibilità di investimento: una per la realizzazione di “strutture agricole integrate” in varie zone del Paese (per un costo di due miliardi di dollari) e l’altra per la costruzione di una centrale eolica-solare nel Gujarat.(Inn)