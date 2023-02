Roma: Cangemi (Lega), fuoco a corona fiori atto inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare fuoco ad una corona di fiori in memoria di Paolo di Nella, giovane vittima di un momento storico buio del nostro Paese, "è un atto inaccettabile. E' vergognoso che qualcuno, vigliacco e senza onore, si senta autorizzato a infangare la memoria con simili gesti da cui tutti devono prendere le dovute distanze. Nessuno è disposto a tollerare gesti violenti, prevaricatori, in spregio alle libertà democratiche su cui si fonda l'Italia". Lo dichiara il neo eletto in consiglio regionale del Lazio con la Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)