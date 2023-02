Pd: dissidenti bielorussi in Italia annunciano sostegno al tandem Bonaccini-Picierno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’ambasciata popolare bielorussa in Italia - che rappresenta i dissidenti al regime - ha inviato una lettera a Pina Picierno - recante la firma di Yuliya Yukhno - in cui si esprime la profonda gratitudine per l'impegno e la dedizione che la vicepresidente del Parlamento Europeo ha dimostrato nel corso degli anni nei confronti dell’opposizione e dei dissidenti bielorussi. "La lotta alla libertà necessita di alleati come lei - sottolinea la lettera - e siamo grati di averla al fianco dei nostri coraggiosi attivisti e soprattutto delle nostre donne che, rappresentante da Sviatlana Tsikhanouskaya e Veranika Tsapkala, sono state nominate tramite il suo partito, i Socialisti e Democratici, e nel 2020 hanno ricevuto il premio Sakharov per la libertà di pensiero". In particolare, i dissidenti bielorussi spiegano che le numerose iniziative in loro supporto hanno spinto ad incoraggiare "la nostra comunità in Italia a supportare la candidatura di Stefano Bonaccini alla segretaria del Partito Democratico e quella di Pina Picierno alla vicesegreteria, con l’auspicio che sotto la vostra direzione, questo possa perseguire in Italia la vigorosa azione che già sta portando avanti presso il Parlamento europeo", conclude la lettera. (Res)