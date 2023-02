Superbonus: Fd’I, proficuo confronto con Ance su crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Proficuo confronto questo pomeriggio tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia nella commissione Lavori pubblici e Ambiente e l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance). Lo dichiarano in una nota i senatori di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi, Francesca Tubetti e Andrea De Priamo, componenti della commissione Lavori pubblici e Ambiente di palazzo Madama. “Alla presidente, Federica Brancaccio, abbiamo ribadito il nostro impegno a evitare il fallimento di imprese edili soffocate da montagne di crediti incagliati a causa della spregiudicatezza o, forse, dall'incoscienza assistenzialistica dei precedenti governi”, sottolineano i senatori Fd’I, che aggiungono: “Oggi con l'Ance abbiamo avuto modo di fare il punto della situazione sui crediti incagliati, ma anche sui contratti tra le aziende e gli istituti di acquisto del credito. E ribadiamo la priorità di dare ossigeno alle ditte di tutti i livelli, dal piccolo artigiano alla grande azienda. Particolare attenzione è stata data al rapporto tra le zone colpite dal sisma e il Superbonus. Prova ne è l'ordine del giorno al dl Ricostruzione presentato oggi in Commissione. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori contatti con gli altri rappresentanti di categoria interessati per farci interlocutori con il governo di ulteriori proposte". (Rin)