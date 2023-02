Kenya: fonti Farnesina, tre connazionali ricoverati dopo incendio in resort a Watamu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Nairobi, in stretto raccordo con la Farnesina, continua a prestare assistenza ai connazionali che si trovano a Watamu, in Kenya, dove oggi è divampato un incendio colpendo anche alcuni resort italiani. Lo riferiscono fonti della Farnesina, secondo cui sono tre i connazionali al momento ricoverati presso le strutture ospedaliere locali per le necessarie cure mediche. Tutti gli altri connazionali presenti nell'area sono stati messi in salvo presso altre strutture alberghiere. (Res)