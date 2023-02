Edilizia: riunito tavolo tecnico su bonus al ministero Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi al ministero dell'Economia e delle Finanze il tavolo tecnico, presieduto dal viceministro Maurizio Leo, sulle misure in materia di bonus edilizi approvate il 16 febbraio. La riunione – riferisce una nota del ministero – è stata occasione per proseguire in un clima propositivo il confronto tra governo e associazioni di categoria sulle possibili soluzioni, già emerse nell'incontro avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi, per sbloccare i crediti fiscali rimasti incagliati. Sul tavolo anche le proposte per gestire alcuni effetti legati al periodo transitorio di applicazione tra la precedente e la nuova normativa, nonché quelle relative a determinati settori come il sismabonus e l'edilizia popolare. Temi sui quali si è riscontrata anche tra le associazioni presenti all'incontro una condivisione sull'urgenza di intervenire individuando strumenti in grado di dare tempestiva risposta al settore delle imprese edili. Le varie proposte presentate al tavolo verranno approfondite e valutate in vista della convocazione di un prossimo nuovo incontro tecnico. Erano presenti alla riunione, oltre ai rappresentanti del ministero, la Presidenza del Consiglio, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ministero delle Imprese e del Made in Italy, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia delle entrate, Cassa depositi e prestiti, Sace e le associazioni Abi, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative italiane, Confartigianato, Cna, Confimi, Rete professioni tecniche, Casartigiani, Confcommercio, Confassociazioni e Uppi. (Rin)