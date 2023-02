Giubileo 2025: palazzo Chigi, terza riunione Cabina coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si è tenuta a palazzo Chigi la terza riunione della Cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, presenti tra gli altri il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il sindaco di Roma Capitale e commissario straordinario del governo al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, monsignor Rino Fisichella. Oggetto dell’incontro - si legge in una nota di palazzo Chigi - l’imminente pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento con cui si adottano le misure di semplificazione tese ad accelerare la realizzazione delle opere sul territorio, con adeguati presidi di legalità. Riguardo a queste ultime, sono stati illustrati aspetti relativi, tra le altre, a quelle insistenti sulla Città dello sport, su piazza Pia e piazza Risorgimento, su piazza dei Cinquecento, su piazza San Giovanni. Per alcune opere, sono previsti tempi di avvio dei cantieri prossimi. I lavori si sono conclusi rinviando alla successiva riunione che si terrà il 14 marzo prossimo. La Cabina di coordinamento è composta da: presidenza del Consiglio dei ministri, ministero del Turismo, regione Lazio, Comune di Roma Capitale, Prefettura di Roma, Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ministeri dell’Economia e delle Finanze e degli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, Dipartimento della Protezione civile, Anas Spa, Consiglio superiore dei lavori pubblici, Società Giubileo 2025, gruppo FS Italiane, Invitalia, Consip, Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede. (Com)