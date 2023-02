Polonia: Casa Bianca, Biden ha partecipato alla messa delle ceneri a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita in Polonia, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assistito a una messa cattolica in occasione del mercoledì delle ceneri. La messa si è svolta al Marriott Hotel, dove Biden ha soggiornato durante il suo viaggio a Varsavia, ed è stata celebrata dal sacerdote polacco Wieslaw Dawidowski. "Ho avuto oggi l'onore di deporre le ceneri sulla fronte del presidente Usa Biden. Tutto si è svolto in gran segreto, ma ora posso parlare: in una cappella improvvisata, accanto all'appartamento del presidente. Abbiamo pregato per la pace, la conversione della Russia e la luce dello Spirito Santo per il signor Presidente", ha detto Dawidowski in un comunicato citato dalla Casa Bianca. A Varsavia, Biden ha incontrato gli alleati del fianco orientale della Nato e ha tenuto un discorso sul continuo sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa. (Was)