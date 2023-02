Superbonus: Abi, valutazione costruttiva lavori prima riunione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicedirettore generale Vicario dell'Abi, Gianfranco Torriero, che ha partecipato al tavolo di lavoro presso il ministero dell'Economia, ha espresso una valutazione costruttiva dei lavori svolti nella prima riunione tecnica sul tema bonus edilizi e che fa seguito all'incontro di lunedì scorso a palazzo Chigi. E' quanto si legge in una nota dell'Associazione bancaria italiana. Nel corso della riunione - ha aggiunto Torriero - è cresciuto l'apprezzamento per la proposta Abi e Ance sull'utilizzo dell'F24. Tale proposta è la soluzione percorribile visti gli assai ingenti acquisti di crediti di imposta già effettuati e gli impegni già assunti dalle banche, certificati dalla commissione di inchiesta sulle banche lo scorso giugno. (Com)