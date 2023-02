Governo: Cdm convocato domani alle 18 a palazzo Chigi, ecco l'odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato domani, 23 febbraio 2023, alle ore 18, a palazzo Chigi. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figura un decreto legge recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina ed un un disegno di legge per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Nell'ordine del giorno ci sono anche i disegni di legge di Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, e di Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021, oltre a tre decreti legislativi: il primo, di attuazione della direttiva Ue 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori; il secondo, di attuazione della direttiva Ue 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva Ue 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere; il terzo, di attuazione della direttiva Ue 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. All'odg troviamo, infine, l'esame di leggi regionali e la voce "varie ed eventuali". (Com)