Torino: Fontana, la più sentita vicinanza a Valditara per gravi minacce

- "Desidero rivolgere al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza per le gravi minacce subite. Auspico che i responsabili vengano individuati e che questo clima di tensione si alleggerisca al più presto". Lo afferma in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in merito alle minacce via social di un collettivo studentesco di un liceo di Torino nei confronti di Valditara. (Com)