Abruzzo: sindacati, caos in Regione sulla riorganizzazione amministrativa

- La Giunta regionale d'Abruzzo, in piena violazione delle norme contrattuali e della Legge regionale 77/99, adotta atti di riorganizzazione dei Dipartimenti e mette in cantiere la Legge istitutiva dell'Agenzia regionale per il Lavoro senza informare le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil e prima di aver concluso il confronto con le Federazioni di categoria e la Rsu che rappresentano i dipendenti dell'Ente. “Provvedimenti frettolosi e superficiali che mettono a rischio l'operatività di numerosi servizi ed uffici della Giunta regionale, le attività di programmazione, la gestione dei fondi europei e nazionali, le politiche di coesione, il Pnrr, lo sviluppo delle aree interne, i percorsi di confronto in atto nei tavoli di partenariato con le parte sociali, omettendo di adottare scelte invece strategiche quali ad esempio quelli relativi al Sistema integrato educativo 0/6". Lo affermano in una nota la Fp-Cgil, la Cisl-Fp, la UilFpl e la Fedirests regionali. "Si mette in cantiere l'idea di esternalizzare i Centri per l'impiego – osservano le quattro sigle – e per farlo si prepara una bozza di legge evidentemente scritta con il ‘copia e incolla’, piena di ripetizioni, errori e soprattutto carenze. Il mancato rispetto delle prerogative sindacali di categoria e della Rsu costituisce un atto gravissimo che lede, oltre che le rappresentanze sindacali, anche le lavoratrici ed i lavoratori interessati dai provvedimenti che non hanno avuto modo di esprimere le loro proposte, osservazioni, emendamenti". (segue) (Gru)