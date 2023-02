Messico: traffico di droga, Usa sanzionano sei membri del cartello di Sinaloa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato sei membri del cartello di Sinaloa, in Messico, coinvolti nel commercio illecito di metanfetamine e fentanil (oppiacei), oltre a sei entità con sede nel Paese. Lo riferisce il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una nota. Guidata dai fratelli Ludim Zamudio Lerma e Luis Alfonso Zamudio Lerma, la rete è responsabile di deviare precursori chimici illeciti direttamente nelle mani dei membri del cartello di Sinaloa e dei loro laboratori. "Gli Stati Uniti sono determinati a interrompere la produzione globale e la catena di approvvigionamento di fentanil illecito, anche negando agli attori criminali che si impegnano in questa attività l'accesso al sistema finanziario internazionale", prosegue la nota. "Il traffico di droga alimenta l'instabilità, alimenta la corruzione e uccide giovani e meno giovani. Questa crisi attraversa ogni categoria geografica, demografica ed economica della nostra nazione, danneggiando la nostra prosperità e imponendo enormi sofferenze alle nostre comunità. La produzione e il traffico di queste droghe è un problema globale e gli Stati Uniti sono pronti a guidare a livello globale. L'azione di oggi fa parte di uno sforzo dell'intero governo per smantellare e smantellare le organizzazioni criminali transnazionali che facilitano la fornitura illecita di fentanil e altri stupefacenti", conclude la dichiarazione. (Was)