Algeria: il governo punta a creare una città dei media per sviluppare l'audiovisivo

- Il governo dell'Algeria ha esaminato oggi un progetto per creare una città dei media, denominata Dzair Media City", con l'obiettivo di promuovere il settore audiovisivo nel Paese, attraverso la realizzazione di un'attrezzatura globale e integrata che riunisca gli attori e le attività media più importanti. Saranno realizzati studi e canali televisivi e radiofonici pubblici e privati, garantendo una trasmissione simultanea che garantisca la trasmissione attraverso le più recenti piattaforme tecnologiche con un grande data center basato sull'intelligenza artificiale, secondo una dichiarazione del primo ministro algerino, Aimen Benabderrahman. Secondo la stessa dichiarazione, dovrebbe essere creata una zona franca per ospitare piattaforme di social media internazionali che utilizzeranno questo ponte per diffondere i loro contenuti in Africa, Medio Oriente, Nord Africa ed Europa. "Il progetto fornirebbe un ambiente professionale basato su norme e standard internazionali e incoraggerebbe la pratica dell'attività audiovisiva attraverso servizi televisivi e radiofonici di migliore qualità in grado di contribuire alla promozione dell'immagine dell'Algeria", secondo il stessa fonte. (Ala)