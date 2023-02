Abruzzo: un milione di euro per aziende abruzzesi di apicoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando 'Impegni per l'apicoltura' - spiega il vice presidente della regione Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - rappresenta un'occasione importante per il comparto, un primo passo per tutelare le aziende apistiche abruzzesi. Le attività di supporto poste in essere dal tavolo tecnico – continua Imprudente – svolte dall'Università, d'intesa con associazioni e operatori del settore, renderanno maggiormente incisivi e calibrati gli interventi che la Regione Abruzzo opererà per supportare le pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità". Secondo i dettami dell'intervento, le domande dovranno essere inviate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) entro il 15 maggio 2023 per ottenere contributi che verranno erogati per cinque anni. (Gru)