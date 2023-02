Egitto: premier Madbouly illustra lo stato delle casse dello Stato e rassicura i creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha stanziato 172 miliardi di sterline (5,6 miliardi di dollari) per sovvenzioni e benefici sociali, in aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno. Lo ha annunciato il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, in un comunicato stampa. Gli investimenti diretti esteri netti sono stati pari a 3,3 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale in corso – dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023-, con un aumento del 94 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Alla luce della svalutazione della moneta locale e del piano di privatizzazione per attrarre maggiori investimenti e valuta pregiata, il premier ha rassicurato i mercati dicendo che "L'Egitto è in grado di pagare i suoi debiti alle istituzioni internazionali". Nel corso della riunione odierna, Madbouly ha sottolineato che saranno sovvenzionati i prezzi di quattro colture strategiche: mais bianco e giallo; soia e girasole. L’obiettivo è incoraggiare gli agricoltori a piantarle.(Cae)