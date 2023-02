Omicidio Mastropietro: Regimenti (FI), prove schiaccianti, giustizia è fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la conferma dell'ergastolo a Innocent Oseghale "oggi possiamo dire che giustizia è stata fatta. Certo nulla potrà riportare in vita la povera Pamela Mastropietro, ma sapere che la giustizia ha fatto il suo corso è comunque una nota positiva. In questi anni ho seguito il caso da medico legale come consulente di parte civile della famiglia della vittima e posso dire che le prove a carico dell'imputato erano schiaccianti". Lo dichiara in una nota Luisa Regimenti, europarlamentare di Forza Italia e consulente di parte civile nel processo sul caso Mastropietro. "Nel corso del processo è stata esclusa, attraverso un'ampia documentazione, la possibilità che Pamela sia morta a causa di una overdose di eroina ed è stata provata la violenza sessuale. Ora è certo che si è trattato di un efferato femminicidio, uno tra i più brutali degli ultimi anni. Ci auguriamo che Pamela non sia morta invano ma che da questo caso possa nascere una nuova sensibilità collettiva che argini il fenomeno della violenza contro le donne" conclude Regimenti.(Com)