Milleproroghe: Bergamini, FI straordinariamente coerente, su politica estera e su balneari

21 luglio 2021

- Il collocamento del presidente Berlusconi e di Forza Italia in politica estera, dalla sua nascita, quasi 30 anni fa ad oggi, “ha dimostrato grande linearità e coerenza: è sempre stato nel campo dell'Occidente, dell'Europa e del solido filo atlantismo, della difesa dello stato di diritto e del diritto internazionale. Non ci può essere spazio per fraintendere il sincero auspicio a favore della pace, con l'inaccettabile sostegno delle ragioni dell'aggressore. Non ci difetta la lucidità per comprendere la differenza fra questi due aspetti, e siamo certi che non difetti neppure al Presidente Zelensky". Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa oggi in Aula a Montecitorio durante la dichiarazione di voto sulla questione di fiducia al Milleproroghe. "Forza Italia ha voluto concentrarsi su temi molto concreti al Senato – ha proseguito – quali la sanità, le amministrazioni locali, la scuola, l'università. Vorrei soffermarmi su una grande battaglia di Forza Italia: la proroga per le concessioni balneari. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo prorogato la durata di queste concessioni per mettere al sicuro la prossima stagione di queste imprese. La direttiva Bolkestein per essere applicata presuppone la scarsità di quelle risorse per cui bisogna liberalizzare. Ma siamo sicuri che con 7.500 chilometri di coste ci sia scarsità di risorse rispetto alle concessioni demaniali? Non lo sappiamo perché questo Stato non ha mai fatto una mappatura. Utilizzeremo questi mesi per cercare di capire se questo presupposto esista o non esista. Mi auguro di poter tornare a discutere di altre scelte e di altre leggi, in un contesto storico, sociale, politico quanto meno di normalità. Con questo spirito, a nome del gruppo Forza Italia, dichiaro - ha concluso Bergamini - il voto favorevole alla questione di fiducia". (Rin)