© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell'Aula della Camera, con 198 sì, 128 no e quattro astenuti, alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, il cosiddetto decreto Milleproroghe. Ora si passerà all'esame degli ordini del giorno al provvedimento. Il voto finale sul testo è previsto per domani. (Rin)