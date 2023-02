Spagna: Vox registrerà mozione di sfiducia contro Sanchez il 27 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 febbraio prossimo il partito sovranista Vox registrerà al Congresso dei deputati spagnolo la mozione di sfiducia contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, candidando alla presidenza in caso di vittoria l'economista Ramón Tamames. In un comunicato, il leader del partito, Santiago Abascal, ha giustificato la mozione di sfiducia con la necessità di convocare le elezioni e "restituire la parola" al popolo spagnolo. "Vox mantiene la parola data e rispetta l'impegno di presentare un candidato indipendente", ha detto il leader politico. Abascal ha difeso la candidatura di Tamames, ex militante in gioventù del Partito comunista spagnolo, che ha definito "uno spagnolo indipendente, con una brillante carriera intellettuale, simbolo della riconciliazione nazionale". Abascal ha aggiunto che il suo desiderio è quello di "rappresentare milioni di spagnoli che, al di là dei partiti, chiedono le dimissioni immediate di un governo che è contrario agli interessi della nazione". (Spm)