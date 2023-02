Usa: "Washington Post", procuratore dell'Arizona nascose documenti che smentivano denunce di frode elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I registri pubblicati oggi mostrano come Brnovich abbia utilizzato il suo ufficio per ulteriori affermazioni sul voto nella contea di Maricopa, che il suo stesso staff considerava imprecise, e suggeriscono che la sua amministrazione abbia privatamente ignorato i controlli dei fatti forniti dagli investigatori statali mentre promuoveva pubblicamente resoconti incompleti del lavoro dell'ufficio. Le insinuazioni e le inesattezze circolate su alcuni siti Internet con l'imprimatur del procuratore generale dello Stato, scrive ancora il "Washington Post", hanno contribuito a rendere l'Arizona un epicentro della sfiducia nel processo democratico statunitense, erodendo la fiducia non solo nel voto del 2020 ma anche nelle successive elezioni. I documenti - due riassunti investigativi e una bozza di lettera con modifiche, per un totale di 41 pagine - sono ben lungi dall'essere un resoconto esaustivo delle indagini di Brnovich ma forniscono dettagli sulle azioni a volte enigmatiche dell'ex alto funzionario delle forze dell'ordine dello Stato. (Was)