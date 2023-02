Torino: il meteo di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteTangeri, l’assessore Poggio ritira il testimone del Connect-Route Development Forum (raduno di compagnie aeree, aeroporti, turismo e industrie che si terrà a Torino nel 2024)Ore 14:30, Novara, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, via degli Avogadro 4, gli assessori Tronzano e Marnati intervengono al convegno di presentazione delle prime opportunità per il sistema imprenditoriale piemontese previste dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-27TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Pari Opportunità. Odg: la Turchia rispetti i diritti umani, la libertà politica e lo stato di diritto. Solidarietà a Ekrem Imamoglu sindaco di Istambul democraticamente elettoOre 10, via Maria Vittoria 39: l'assessora Salerno visita il nidoOre 11, Circolo dei Lettori, via Bogino 9: l'assessore Francesco Tresso partecipa alla conferenza stampa di presentazione del festival internazionale dell'agricolturaOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio:riunione delle Commissioni V e IV. Odg: audizione Fondazione Compagnia di san Paolo: illustrazione memorandum of understanding, siglato nell'ambito del protocollo d'intesa fra citta' di Torino e Compagnia di san Paolo, per la progettazione e lo sviluppo di interventi rivolti ai bambini e alle bambine e ai/alle giovani (segue) (Rpi)