Monza: interventi da oltre 37 milioni nel 2023 per efficientamento energetico, sostenibilità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- La Giunta comunale ha adottato nei giorni scorsi il Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025: è possibile presentare osservazioni al documento entro 30 giorni, prima della discussione consiliare che porterà all’approvazione definitiva. Gli interventi complessivi ammontano a oltre 37 milioni di euro nel 2023, 23 milioni nel 2024 e 10,5 nel 2025. Tre i principi fondamentali che hanno guidato la compilazione del piano: il valore strategico dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, particolarmente riferito alle scuole e alle case comunali; la sostenibilità degli interventi; le priorità della sicurezza riferita sia alla circolazione stradale, sia agli interventi in programma sugli impianti. “In questi mesi abbiamo raccolto idee, scelto le priorità di intervento, recuperato progetti accantonati o non avviati, in alcuni casi anche intercettato finanziamenti in scadenza per non perdere alcuna opportunità concreta di rinnovare il patrimonio pubblico e i servizi della città – spiegano il Sindaco Paolo Pilotto con l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti – Queste opere si integrano ai progetti in corso di definizione finanziati con il PNRR o da realizzare in collaborazione con i soggetti privati”. Il Vicesindaco Egidio Longoni ha concentrato l’attenzione su due importanti valorizzazioni immobiliari varate dalla Giunta e finalizzate a realizzare due Case della Comunità di Monza: oltre all’Ospedale vecchio, infatti, i due poli individuati dalla Giunta e ceduti in comodato in uso gratuito all’IRCCS San Gerardo sono una porzione dell’area ex TPM di via Borgazzi e un lotto della ex COOP in via Luca della Robbia. “La nuova dislocazione che abbiamo scelto – spiega Longoni – consentirà di riqualificare interi quartieri della città e di offrire servizi di prossimità per la salute in modo più efficace e più vicino ai cittadini”. (segue) (Com)