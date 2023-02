Monza: interventi da oltre 37 milioni nel 2023 per efficientamento energetico, sostenibilità e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel triennio circa due milioni all’anno sono previsti per interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi; tra i nuovi interventi in programma si segnala la realizzazione di un nuovo sottopasso veicolare di Viale delle Industrie da via Nievo, per collegare più agevolmente i quartieri Cederna e S.Albino: la stima economica dell’intervento è pari a 950 mila euro; previsto inoltre l’avvio della manutenzione straordinaria su cinque ponti – Zanzi, Aliprandi, Visconti, Fermi, Annoni - per un investimento complessivo di 2 milioni e 300 mila euro nel triennio e la riqualificazione di viale Sicilia per 250 mila euro. Una particolare attenzione è dedicata agli interventi sulla ciclabilità con 200.000 euro dedicati a un nuovo tratto di pista ciclabile tra le vie Correggio e Stucchi, mentre 500 mila sono destinati alla manutenzione straordinaria della rete ciclabile già esistente attraverso un accordo quadro. In viale Libertà saranno investiti 544 mila euro per realizzare interventi dedicati al miglioramento della viabilità nel segno della sostenibilità, particolarmente riferiti all’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. (segue) (Com)