Monza: interventi da oltre 37 milioni nel 2023 per efficientamento energetico, sostenibilità e sicurezza (3)

- Per migliorare la qualità e la vivibilità delle aree pubbliche e sono in programma lavori di arredo urbano in piazza Bonatti, mentre nell’area verde di Parco Collodi saranno avviati i lavori di bonifica. Nel 2024 è previsto l’avvio del progetto di riqualificazione del lavatoio di via Marsala. Altre opere pubbliche saranno realizzate ma non compaiono nel piano poichè di importo inferiore ai 100 mila euro. Tra gli interventi che riguardano gli edifici scolastici si segnalano il rifacimento della copertura della scuola Nanni Valentini, la realizzazione di un laboratorio informativo innovativo alla scuola Anzani, la riqualificazione della scuola dell’infanzia Pianeta Azzurro e dei locali annessi e i lavori al Cartoccino per 1,5 milioni nel 2024. Alla scuola Confalonieri sono dedicati 600 mila euro per lavori di risanamento. Particolare attenzione sarà dedicata al completamento del masterplan relativo al polo scolastico Bellani/Citterio. Nel triennio sono previsti lavori ingenti presso il cimitero urbano: nel 2024 300 mila euro finanzieranno la realizzazione dell’area cimiterale per sepolture di altri fedi religiose, mentre nel 2025 sarà realizzata la sala del commiato e il famedio per un investimento complessivo di 750 mila euro. (Com)