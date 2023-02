Energia: accordo tra Eni Sustainable Mobility e Saipem per utilizzo biocarburanti da materie prime rinnovabili su flotta navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni Sustainable Mobility e Saipem hanno firmato un protocollo d’intesa con l'obiettivo di utilizzare carburanti di natura biogenica sui mezzi navali di perforazione e costruzione di Saipem, con particolare riferimento alle operazioni nell'area del Mare Mediterraneo. Saipem ha una flotta che opera in tutto il mondo che è composta da 45 mezzi navali per la costruzione e la perforazione. Il protocollo – riferisce una nota – rappresenta un'importante milestone per Eni e Saipem, a conferma dell'impegno reciproco nella diversificazione delle fonti energetiche e nella riduzione dell'impronta carbonica nelle operazioni offshore. Eni produce biocarburanti sin dal 2014, grazie alla riconversione delle raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che dalla fine del 2022 sono palm oil free. Tramite la tecnologia proprietaria Ecofining vengono trattate materie prime vegetali o di scarti animali e prodotti biocarburanti Hvo (olio vegetale idrogenato). I biocarburanti sono uno dei pilastri del piano strategico Eni per il raggiungimento della carbon neutrality al 2050, attraverso un percorso di decarbonizzazione che punta all'abbattimento delle emissioni di processi industriali e prodotti. Tale accordo, in particolare, si inscrive nell'ambito della realizzazione della strategia di Saipem per la riduzione delle emissioni Ghg ed implementa, insieme alle altre iniziative e agli investimenti previsti dal piano strategico del gruppo, il percorso per la riduzione delle proprie emissioni di scopo 1 e scopo 2 entro il 2035 e il raggiungimento dell'obiettivo di Net Zero (incluso scopo 3) al 2050. L'accordo farà leva sull'esperienza e sulle competenze di entrambi i partner. Eni Sustainable Mobility, tra i primi produttori di biocarburanti in Europa, mette a disposizione le proprie conoscenze nel fornire soluzioni per la riduzione delle emissioni di carbonio. Saipem, attraverso il suo impegno nella transizione energetica, mira ad aumentare l'uso di carburanti alternativi sui propri mezzi per ridurre le proprie emissioni e quelle dei suoi clienti. Grazie all'utilizzo di combustibili di origine biogenica, Saipem punta a ridurre l'emissione di circa 550.000 tonnellate di CO2eq per anno, pari a circa il 60 per cento delle sue emissioni di scopo 1 totali annue. (Com)