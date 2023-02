Ghana: delegazione Usa in visita ad Accra per promuovere collaborazione con settore privato ghanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui si sono concentrati su come i settori pubblico e privato negli Stati Uniti e in Ghana possano rafforzare, approfondire e riaffermare congiuntamente l'impegno condiviso nella lotta al cambiamento climatico e nello stimolare una crescita economica sostenibile. Nell'ambito dell'iniziativa Connecting Climate Entrepreneurs (Cce) dell'Ufficio di partenariato globale, la rappresentante speciale McAuliffe si è unita al presidente dell'Academic City University College, Fred McBagnoluri, e a Stephen Ozoigbo, direttore senior per le economie emergenti presso Arm Limited, per lanciare il primo dei suoi laboratori nel campus. Cce è una partnership pubblico-privata tra il dipartimento di Stato e le entità del settore privato per sfruttare l'ecosistema imprenditoriale statunitense e promuovere l'imprenditoria climatica in tutto il mondo. Il laboratorio Cce lanciato presso l'Academic City University College sarà un hub per l'innovazione climatica in tutta l'Africa occidentale, dove studenti, sviluppatori e startup potranno lavorare con esperti del settore per creare tecnologie sostenibili e imprese climatiche. (Was)