Fvg: assessore Autonomie, su incentivi edilizia agevolata sentenza rispettata ma non condivisa

- Sugli incentivi per l’edilizia agevolata per gli immigrati, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia darà applicazione alla sentenza del Tribunale di Udine, ma intende difendere la sua posizione. Lo ha chiarito oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dopo che il Consiglio delle autonomie locali, riunitosi oggi a Udine, ha espresso parere favorevole alla delibera della Giunta che modifica il regolamento sull'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative per dare attuazione alla sentenza. La delibera prevede che anche i cittadini stranieri possano dimostrare l'assenza di immobili di proprietà all'estero tramite autocertificazione, al pari dei cittadini italiani, e non debbano invece presentare la documentazione rilasciata dai consolati o altri enti preposti, come stabilito originariamente dalla norma. Roberti ha spiegato che la Regione applicherà quindi la sentenza del Tribunale di Udine, “pur non condividendola nel merito, e difenderà nelle opportune sedi la propria posizione”. (Frt)