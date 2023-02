Fvg: Regione, in un giorno 500 domande di contributo per impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 500 le domande in lavorazione sui sistemi telematici della regione Friuli Venezia Giulia nel primo giorno di apertura del bando dedicato ai contributi a fondo perduto per l'installazione di impianti fotovoltaici da installare nelle abitazioni private. La procedura online è accessibile da oggi fino alle 17 di martedì 15 novembre 2023. Il 50 per cento delle richieste arrivate fino alle 18 di oggi arriva dalla provincia di Udine, il 30 per cento da Pordenone e il rimanente 20 per cento da Gorizia e Trieste. Nel 60 per cento dei casi le richieste prevedono, oltre all'impianto fotovoltaico, anche la presenza del sistema di accumulo. Il 24 per cento dei cittadini ha installato solamente i pannelli fotovoltaici, mentre il rimanente 16 per cento ha presentato la richiesta di contributo solamente per l'impianto di accumulo. L'impianto fotovoltaico medio realizzato ha una potenza di 6,3 KW per un costo di circa 13.600 euro. L'impianto di accumulo possiede invece una capacità media di 10,8 KW per un costo medio di 10.750 euro. (Frt)