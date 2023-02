© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Bill Viola".Palazzo Reale, in piazza Duomo 14 (ore 12:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del libro "Demetrio" di Marco Pogliani.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 18:30)VARIEPresentazione dei risultati al 31 dicembre 2022 di di IGD SIIQ S.p.A.Conference call (ore 15)Chiusura della campagna elettorale per le primarie del Patito Democratico del presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.Via san Barnaba, 48 (ore 17:45)Presentazione dell'ultimo libro del Vicedirettore di SkyTg24, Daniele Moretti, “Il capitale Naturale. Idee e soluzioni per fare pace con il Pianeta” (Paesi Edizioni). Sono in dialogo con l'autore, Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Elisa Palazzi, professoressa di Fisica del Clima presso l'Università degli studi di Torino, che hanno contribuito con i loro interventi a costituire il mosaico di voci presenti nel libro; e Stefano Pogutz, autore della prefazione, Full time MBA Director, SDA Bocconi School of Management, e Head of Vertical Sustainability, Bocconi for Innovation Sustainability Lab. L'incontro è moderato da Giuseppe De Bellis, Direttore di SkyTg24.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 16 (ore 18:30)"Questo tempo ci parla. La rivoluzione spirituale e il sogno di una nuova umanità" conversazione tra padre Guidalberto Bormolini e Moni Ovadia in programma giovedì 23 febbraio,Refettorio Ambrosiano, piazza Greco (ore 21).MONZACantiere Impatto Sostenibile L'impegno delle imprese di costruzione per la sostenibilità organizzato da Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza.Provincia di Monza e della Brianza, Sala Verde - Auditorium "Egidio Ghezzi", Via Grigna 13 Monza (ore 10) (Rem)