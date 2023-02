Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,89 per cento. È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso oggi dalla Banca centrale. Il dato è in crescita rispetto al 5,79 ipotizzato la settimana scorsa e al 5,48 stimato quattro settimane fa. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Il Brasile, come segnala l'istituto nazionale di statistica (Ibge), ha chiuso il 2022 con una crescita dell'Ipca (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) al 5,79 per cento, sforando per il quarto anno consecutivo gli obiettivi auspicati delle autorità economiche. L'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato un'anteprima sul dato ufficiale nel Paese, ha segnato a gennaio un aumento dello 0,55 per cento, spingendo l'inflazione su anno al 5,87 per cento. (segue) (Brb)