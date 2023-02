Camera: domani audizioni su promozione e sviluppo piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 23 febbraio, la commissione Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 14, Alleanza delle cooperative italiane; ore 14.30, Confartigianato e Casartigiani e Cna. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Rin)