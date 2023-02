Arabia Saudita: celebrazioni del terzo centenario della fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- In occasione delle celebrazioni del terzo centenario della fondazione del Regno dell’Arabia Saudita, il re Salman bin Abd al Aziz ha dichiarato in un tweet che nel Paese il ricordo di questo giorno è accompagnato da un sentimento di “fierezza”, poiché dopo 300 anni il Paese è riuscito ad “affrontare diverse minacce” e a “superare tutte le crisi”. La “longevità” di questo “Stato benedetto”, nato nel 1727, è fondata infatti “sulla coesione e sulla stabilità”. Le celebrazioni annuali della Giornata della fondazione si sono svolte per la prima volta lo scorso anno, secondo quanto stabilito da un decreto promulgato il 27 gennaio 2022 dallo stesso re Salman. L’atto di nascita del regno saudita ad opera di Mohammed bin Saud coincide, peraltro, con l’affermazione della monarchia guidata dalla famiglia Al Saud, che è tutt’ora la dinastia regnante nel Paese. (Res)