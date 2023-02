America Latina e Caraibi: Cepal, crescita del 3,7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie dell'America Latina e dei Caraibi sono cresciute di circa il 3,7 per cento nel 2022, quasi la metà del dato raggiunto nell'anno precedente (6,75 per cento). E’ quanto emerge dall’Annuario statistico dell’America Latina e i Caraibi 2022 pubblicato oggi dalla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite (Cepal). Nella regione l’inflazione è salita nel 2022 al 15,4 per cento, un dato superiore di tre punti a quello registrato nel 2021 (12,4 per cento). L'andamento dell'inflazione regionale, spiega la Cepal, è correlato all'evoluzione dei prezzi dei prodotti di base, che tra gennaio e ottobre 2022 sono aumentati del 16,6 per cento rispetto all'anno precedente. Tra questi spicca la crescita del 45,9 per cento dei prezzi dei prodotti energetici, del 36,8 per cento dei fertilizzanti e del 19,5 per cento di alimenti e bevande. Per il 2023 la Cepal prevede una crescita dell'1,3 per cento, secondo quanto si legge nel "Bilancio preliminare delle economie dell'America latina e Caraibi 2022", pubblicato il 15 dicembre. (Abu)