Venezia: Dolfin (Lega-Lv), ricollocate porte conche di navigazione del Mose di Malamocco e Chioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente le porte delle conche di navigazione del Mose di Malamocco e Chioggia saranno collocate e riprenderanno i lavori. Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale Marco Dolfin dell'intergruppo Lega-Liga Veneta, che ha poi aggiunto: "Attendevamo da tempo questa notizia. Finalmente non solo le attività legate al Porto commerciale potranno essere messe nelle condizioni di continuare ad operare con le paratie del Mose in azione. Soprattutto le attività del mondo della Pesca non avranno più da temere in caso di necessità o di pericolo e quindi la sicurezza e il rischio di perdita di possibili giornate di lavoro saranno gioco forza garantite. Vigileremo ovviamente affinché l'opera venga terminata e possa essere funzionale, dando continuità all'intero processo di difesa e salvaguardia dalle alte maree", ha poi concluso. (Rev)