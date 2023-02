© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tenuto per la prima volta nella storia delle relazioni bilaterali un colloquio telefonico con il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni. “Ho illustrato le iniziative di pace dell’Ucraina nelle Nazioni Unite. Abbiamo discusso il potenziale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali”, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. (Kiu)