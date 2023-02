Romania: Iohannis, la Russia ha riportato la guerra in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità degli alleati per l'Ucraina è “assolutamente essenziale” perché la Russia ha riportato la guerra in Europa. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, parlando con i giornalisti al termine del vertice Bucarest 9 (B9). "La Russia ha riportato la guerra in Europa. L'ordine del giorno dei colloqui si è concentrato sul rafforzamento del sostegno che gli Stati Uniti e gli altri alleati danno all'Ucraina, nonché gli sforzi della Nato per rafforzare la posizione di difesa e deterrenza sul fianco orientale. Questo coinvolgimento è dimostrato dall'aumento della presenza Usa sul fianco orientale, anche in Romania. Accogliamo con favore e contribuiamo al processo di articolazione di una strategia per il Mar Nero dell'amministrazione statunitense. Ho ribadito il sostegno della Romania allo sforzo dell'Ucraina per contrastare l'aggressione russa. Il sostegno all'Ucraina significa sostegno alla sicurezza della Romania e della Nato nel suo insieme. La Romania starà al fianco delle autorità di Kiev per tutto il tempo necessario per vincere questa guerra”, ha detto Iohannis. (segue) (Rob)