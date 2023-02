Romania: Iohannis, la Russia ha riportato la guerra in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato, l'Ucraina diventerà uno stato membro della Nato quando tutte le condizioni saranno soddisfatte. Inoltre, ha proseguito il presidente romeno, aumentare la resilienza della Moldova è essenziale, soprattutto alla luce dei recenti tentativi di destabilizzazione. “La Romania contribuirà al rafforzamento della Nato. Rimaniamo uniti di fronte a questa aggressione senza precedenti, difendendo risolutamente ogni centimetro del territorio alleato", ha detto Iohannis. "Al vertice si è discusso di come possiamo sostenere concretamente l'Ucraina. Ma il rafforzamento della posizione alleata sul fianco orientale è estremamente importante per noi, per gli Usa, per tutta la Nato. Abbiamo discusso di questi temi, li ribadiremo", ha continuato il capo dello Stato. Riguardo alla Moldova, Iohannis ha detto che "c'è sempre stata pressione” su quel Paese per indurre insicurezza e instabilità. (Rob)